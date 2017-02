Heinsberg-Kempen.

Jetzt sind auch Prinz Stefan III. und Prinzessin Susanne (Frenken) offiziell im Amt. Viele Auftritte haben sie in dieser Session schon absolviert, aber wie es in Kempen Tradition ist, werden sie erst beim Frühschoppen der KG Kemper Gröne offiziell proklamiert. Und das nahm auch am Sonntag wieder Ehrenpräsident Christian Heuter vor, der in der vergangenen Session in Ermangelung eines Ortsvorstehers eigentlich nur eingesprungen war.