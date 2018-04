Kempener Kirmes wird diesmal besonders ausgiebig gefeiert Von: anna

24. April 2018

Heinsberg-Kempen. Mit dem Aufstellen des Maibaums startet die Schützenbruderschaft St. Katharina und St. Josef quasi in eine ganze Kirmeswoche. Schon am Montag, 30. April, laden die Jungschützen ab 18 Uhr an die Bürgerhalle ein.