Katzeköpp feiern ihr 160-jähriges Bestehen

Erkelenz-Katzem. Vier Tage lang dreht sich in Katzem alles um das 160-jährige Bestehen der Karnevalsgesellschaft Katzeköpp Katzem 1857, welches in Verbindung mit der Frühkirmes gefeiert wird. Vom 30. Juni bis zum 3. Juli feiert der Ort seine Kirmesfeierlichkeiten.

Mit Unterstützung des Trommlerkorps Katzem beginnt am Freitag, 30. Juni, das Fest um 17.30 Uhr mit dem Errichten der Ehrenmaien. Auch in diesem Jahr spielt am Samstagabend die Partyband Caebo um 20 Uhr im Bürgersaal Katzem auf. „Party Pur – Spaß an der Musik und Musik mit Freunden“ lautet das Motto dieser Band. Der Eintritt an der Abendkasse kostet für Erwachsene fünf und Jugendliche zwei Euro.

Der Kirmessonntag beginnt um 9.45 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Maria Empfängnis. Im Anschluss erfolgt die Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Klinkum zum Frühschoppen im Bürgersaal. Der Eintritt ist frei.

Höhepunkt des Jubiläums ist der große Festzug mit vielen befreundeten Gesellschaften, den Ortsvereinen und drei befreundeten Bruderschaften und sechs Musikgruppen. Zugaufstellung ist ab 15.30 Uhr am Bürgersaal. Der Festzug setzt sich dann um 16 Uhr in Bewegung. Musikparade, große Parade und Vorbeimarsch finden um 17 Uhr an der Kirche statt. Ausgelassene Stimmung herrscht dann beim anschließenden Klompenball mit der Band Caebo im Bürgersaal Katzem, wo der Eintritt wiederum frei ist.

Das traditionelle Wecken mit dem Trommlerkorps Katzem beginnt Kirmesmontag um 6 Uhr. Mit dem anschließenden Frühschoppen im Viktoria-Treff klingen die Jubiläumsfeierlichkeiten aus.