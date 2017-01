Heinsberg/Wassenberg.

Alle wollen ihn gerne feiern, den Karneval. Wenn es aber darum geht, in den Gesellschaften der Region Verantwortung zu übernehmen, sieht die Sache schon ganz anders aus. In einigen Vereinen gelingt es kaum noch, alle Vorstandsämter zu besetzen, denn um den Nachwuchs, der in verantwortungsvolle Ämter hineinwachsen könnte, ist es oft nicht gut bestellt.