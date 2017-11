Heinsberg.

Mit weit mehr Gefolge als bisher üblich machte sich der designierte Stadtprinz René II. zusammen mit seiner Prinzessin Dagmar (Ehepaar von der Ruhren) am Freitag auf den Weg ins Rathaus. Wie es in Heinsberg Tradition hat, stellte er sich dort vor seiner Proklamation am kommenden Freitag dem Bürgermeister vor.