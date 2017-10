Karkener Karnevalisten beginnen mit Wallfahrt

Heinsberg-Karken. Die Karnevalisten der KG Karker Rabaue bereiten sich aktuell auf die närrische Zeit vor. Los geht es für die Karkener am Sonntag, 5. November, mit der Karnevalswallfahrt nach Kevelaer.

Weiter geht es am Samstag, 11. November, mit der Sessionseröffnung in der Bürgerhalle in Karken. Ab 19.11 Uhr wartet ein buntes Programm auf die Besucher. Nach der Verabschiedung des Prinzenpaars des vergangenen Jahres wird das neue Prinzenpaar, Prinz Lou I. und Prinzessin Annie, durch den Ortsvorsteher Jo Reiners proklamiert. Umrahmt wird das Ganze durch die Darbietungen der Garden und Tanzgruppen der Gesellschaft.

Als nächster Termin steht die Warm-Up-Fete am Sonntag, 26. November, im Kalender. Ab 16.11 Uhr sollen nicht nur jüngere Besucher die von den Showtanzgruppen organisierte Fete besuchen. Die Weihnachtspause im Dezember lässt die Karnevalisten dann noch einmal durchatmen, bevor sie im Januar mit Volldampf in die recht kurze Session starten.

Galasitzung am 13. Januar

So findet am Samstag, 13. Januar 2018, die Galasitzung der Rabaue statt. Ein buntes und abwechslungsreiches Programm soll bei den Besuchern in der Bürgerhalle für Kurzweil sorgen. Der Galasitzung folgt dann am Sonntag, 28. Januar 2018, der karnevalistische Frühschoppen, ebenfalls in der Bürgerhalle. Mit dem bunten Treiben an den Karnevalstagen von Donnerstag, 8., bis Sonntag, 11. Februar 2018, in der und um die Bürgerhalle endet die Session in Karken.