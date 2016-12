Erkelenz.

Die Stadtbücherei hat eine neue Leiterin. Karin Rademacher tritt die Nachfolge von Angela Reschen an, die in Ruhestand gegangen ist. Rademacher ist den Kunden der Stadtbücherei längst keine Unbekannte, denn die 50-jährige Diplombibliothekarin hat 1989 in der Erkelenzer Bücherei begonnen.