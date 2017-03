Kabarettist Bernd Stelter liest aus Krimi

Heinsberg. Eine Lesung mit Bernd Stelter „Der Killer kommt auf leisen Klompen“ findet am Freitag, 31. März, 20 Uhr, in der Buchhandlung Gollenstede, Hochstraße, statt.

Ein neuer Kriminalfall für den sympathischen Inspecteur Piet van Houvenkamp, und die Camper von „De Grevelinge“ mischen auch wieder mit – spannend, humorvoll und mit viel holländischem Lokalkolorit.

Bernd Stelter, ist einer der bekanntesten deutschen Kabarettisten. Zehn Jahre lang war er Teil der „7 Köpfe“ auf RTL, ebenso lang moderierte er die WDR-Spielshow NRW-Duell. Außerdem tourt er mit seinen Kabarettprogrammen durch Deutschland und moderiert Fernsehsendungen.

Er schrieb mehrere Sachbücher und Romane, unter anderem seinen ersten Camping-Krimi „Der Tod hat eine Anhängerkupplung“. Bernd Stelter lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in der Nähe von Köln, ist aber so oft wie möglich in Holland und liebt Camping.