Heinsberg - JVA Heinsberg: Blick hinter Schloss und Riegel

Heinsberg.

Sie gilt als die modernste Jugendstrafanstalt in ganz Deutschland und jetzt feiert sie in Heinsberg ein rundes Jubiläum. Seit mittlerweile 40 Jahren ist die Justizvollzugsanstalt (JVA) Heinsberg in der Kreisstadt beheimatet. Um der Bevölkerung einmal zu zeigen, was sich tagtäglich hinter den meterhohen Betonmauern abspielt, lädt die Anstaltsleitung für Sonntag, den 7. Oktober, zu einem Tag der offenen Tür ein.