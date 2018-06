Düsseldorf/Hückelhoven - Junge Stars in Roncalli- Manege

Düsseldorf/Hückelhoven. Noch ist es ganz still auf dem Zeltplatz des Circus Roncalli im Düsseldorfer Rheinpark. Der Circus scheint noch tief zu schlummern. Doch der Eindruck täuscht. Debbie Schlutter, Patrice Joachims und Lukas Sachse vom Zirkus Pepperoni werden von Neele Ziesing von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit am noch verwaisten Eingang in Empfang genommen.

Die drei jungen Artisten haben allen Grund aufgeregt zu sein: Sie dürfen heute, am Tag der offenen Tür, in einer der berühmtesten Manegen Deutschlands auftreten.

Sowohl im Zelt als auch im Backstage Bereich herrscht bereits emsige Geschäftigkeit. Zum Tag der offenen Tür präsentiert sich der Circus Roncalli mit Ausschnitten aus dem aktuellen Programm und einem ausführlichen Blick hinter die Kulissen. Er ist insbesondere bei Familien mit Kindern sehr beliebt, denn auch Mitmach-Aktionen in der Manege stehen auf dem Programm: Pyramiden bauen oder an den Strapaten durch die Lüfte schweben – für die Kinder ein ganz besonderes Erlebnis.

Doch zunächst einmal heißt es für Debbie, Patrice und Lukas, Licht und Ton mit der Technik abzusprechen und die Requisiten in den Backstage Bereich zu bringen. Die Nervosität ist fast greifbar. Sie haben intensiv trainiert, um sich auf diesen Auftritt vorzubereiten, und alle wollen ihr Bestes geben. Werden die Nerven mitspielen?

Sowohl für Lukas als auch für Patrice ist es nicht ihr erster Auftritt im Circus Roncalli, und so wird Patrice hinter dem Vorhang von Pressesprecher Markus Strobl direkt mit einem „Du bist aber gewachsen!“ begrüßt – und allmählich macht das Lampenfieber der Vorfreude Platz, das eigene Können vor fast vollen Rängen präsentieren zu dürfen.

Während der Pause ist dann Aufwärmen angesagt, und auf der Wiese hinter dem Zelt gibt es schon den ersten Applaus für einen gekonnten Diabolotrick. Dann wird es ernst. Während das Publikum noch stürmischen Applaus für eine artistische Darbietung spendet, wird es hinter dem berühmten roten Vorhang hektisch.

Debbies Stuhl für die Handstandakrobatik muss in der Manege platziert werden, und Debbie macht sich bereit für ihren großen Auftritt. „Mir ist schon ein wenig schlecht“, gesteht sie, als sie noch schnell die Turnschuhe abstreift, bevor sie in den Bereich zwischen dem blauen Sternenvorhang und dem roten Vorhang tritt, der sich zur Manege hin öffnet.

Der Bereich, in dem die Artisten vor ihrem Auftritt noch einmal einen kurzen Moment Zeit haben, um tief durchzuatmen.

Betriebsleiter und Tagesregisseur Patrick Philadelphia unterstreicht noch einmal das Engagement des Circus Roncalli in der Nachwuchsarbeit, kündigt den Zirkus Pepperoni aus Hückelhoven an – und dann geht es los!

Als hätte sie in ihrem Leben allein auf diesen Moment hingearbeitet, präsentiert Debbie eine elegante Handstandnummer zu den Klängen von „Havana“. Von Nervosität keine Spur! Im Anschluss gelingen Patrice sogar die schwierigsten Tricks in der Manege, und Lukas präsentiert seine Jonglage mit gekonnter Lässigkeit. Das Publikum ist begeistert! Alle drei werden im Anschluss an ihre Show noch einmal in die Manege geschickt und verabschieden sich von ihrem Publikum.

Während die Zuschauer anschließend zu den Ausgängen strömen und die Artisten sich bereits auf die nächste Show vorbereiten, verabschieden sich die Pepperonis etwas wehmütig. „Bis zum nächsten Mal“ heißt es dabei vielfach hinter dem Vorhang. Danke, Roncalli!