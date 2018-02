Wassenberg - Junge Autofahrerin nach Zusammenstoß schwer verletzt

Wassenberg. Am Freitag ist es in Wassenberg zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos gekommen. Dabei wurde eine 22-Jährige schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt.

Gegen 16.10 Uhr befuhr die 22-jährige Autofahrerin aus Hückelhoven mit ihrem 15-jährigen Beifahrer aus Wassenberg die Straße Alte Bahn in Richtung Erkelenzer Straße mit ihrem Fahrzeug. Als sie in die Erkelenzer Straße in Richtung Unterstadt abbiegen wollte, übersah sie einen 39-jährigen Autofahrer, der auf der Erkelenzer Straße in Richtung Oberstadt unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde die 22-jährige Hückelhovenerin schwer verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär verblieb. Ihr 15-jähriger Beifahrer und der 39-jährige Wassenberger wurden leicht verletzt. Auch sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnten es nach ambulanter Verhandlung aber wieder verlassen.