Jubiläumskonzert: Instrumentalverein sorgt für Partystimmung

Wassenberg-Effeld. Zu seinem 60-jährigen Bestehen hat sich der Instrumentalverein Effeld etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Statt des traditionellen Mittfastenkonzerts möchte er gemeinsam mit seinen Besuchern ein Partykonzert feiern unter dem Motto „Simply the Best“ – Mittfasten-Proms-Konzert by IVE & friends“. Dieses Konzert wird stattfinden am Samstag, 25. März, 20 Uhr, im Bürgerhaus Effeld.

Dabei wird der Instrumentalverein in großer und in Big-Band-Besetzung fast ausnahmslos bekannte Melodien und Ohrwürmer in lockerer Atmosphäre präsentieren. Eingeladen zu dem mehrstündigen Konzert wurden auch Profimusiker aus den Niederlanden – Sängerin Marjolein Heiltjes, Sänger Rob Reyners sowie Jazztrompeter Hub Boesten.

Allesamt werden sie an diesem Abend das Orchester unterstützen und begleiten. Der Kontakt zu den Musikern erfolgte durch den Dirigenten des Vereins, Ton Wilbers, der auch maßgeblich für die Umsetzung der Idee eines solchen Konzertes verantwortlich zeichnet.

Zudem wird es im Bürgerhaus diesmal keine Stuhlreihen geben. Um die Partyatmosphäre zu unterstreichen und den Kontakt zum Publikum herzustellen, wird die Bühne anders als sonst positioniert und es findet während des gesamten Abends ein permanenter Getränkeausschank, unter anderem an einer Cocktailbar, statt. Die Getränke können dann an begrenzten Sitzplätzen mit Tischen und überwiegend an Stehtischen zu sich genommen werden. Auch für feste Nahrung wird an diesem Abend gesorgt sein, verspricht der Instrumentalverein.

Im Anschluss an das Konzert wird Hub Boesten mit einer kleineren Musikergruppe zur weiteren Unterhaltung der Gäste aufspielen.

Karten können bei allen Vereinsmitgliedern oder an der Abendkasse erworben werden.