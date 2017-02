Jecke Frauen feiern in Randerath

Heinsberg-Randerath.

„Abrakadabra Simsalabim – hier steckt zauberhafte Frauenpower drin“. So lautet in dieser Session nicht nur das Motto des ersten weiblichen Dreigestirns der KG Randerather Grasbürger. Jede Menge Frauenpower steckte da natürlich auch in der Frauensitzung, gehören doch auch die Damen des Dreigestirns, Prinzessin Ilona, Bäuerin Petra und Jungfrau Martina, bereits seit vielen Jahren zu den Aktiven im Randerather Frauenkarneval.