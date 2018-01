Jahreshauptversammlung des SV Immerath: Positive Bilanz gezogen Von: hewi

Letzte Aktualisierung: 24. Januar 2018, 10:26 Uhr

Erkelenz-Immerath (neu). Beim SV Immerath 1911 läuft‘s derzeit rund. Das zeigt sich auch am Interesse der Mitglieder am Verein. Zur Jahreshauptversammlung waren über 100 Vereinsmitglieder in den Kaisersaal gekommen, um das Sportjahr 2017 Revue passieren zu lassen und vor allem, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen.