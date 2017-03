Instrumental-Verein Kirchhoven lädt zum Frühjahrskonzert ein

Heinsberg-Kirchhoven. Der Instrumental-Verein Kirchhoven lädt zum traditionellen Frühjahrskonzert für Samstag, 25. März, 19.30 Uhr, in die Mehrzweckhalle Kirchhoven an der Brunnenschule ein.

Unter der Leitung von Heinz Gotzen nehmen die Musiker die Besucher auf eine musikalische Reise mit. Mit Kompositionen wie „I belong to you“, „Lawrence of Arabia“, „Lord of the Dance“, „Charles Chaplin“ oder „Smoke on the Water“ möchte der lnstrumental-Verein Grenzen verwischen und das Publikum musikalisch verwöhnen.

Der Instrumental-Verein wird von zwei Dirigenten durch das Konzertprogramm geführt: zum einem von Heinz Gotzen und zum anderen von der niederländischen Dirigentin Marianne Beckers. Das Jugendorchester unter der Leitung von Michael Pelzer möchte die Besucher mit Rhythmen wie „The Best of Queen“, „Coldplay Classics“, „Party Dance Mix“ und „Livin‘ on a Prayer“ begeistern. Der Verein empfiehlt, Eintrittskarten bereits im Vorverkauf bei den Musikern zu erwerben.