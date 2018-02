Wegberg - Inga Lühning tritt in der Wegberger Mühle auf

Wegberg. Der Kulturring hat für sein erstes Jazzkonzert in diesem Jahr am Freitag, 2. März, 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) in der Wegberger Mühle die Jazzsängerin Inga Lühning engagiert. Sie hat in den Niederlanden und USA Gesang studierte.

Der Mönchengladbacher Drummer André Spajic, der für den Kulturring die Jazzkonzert-Reihe organisiert, bezeichnet Inga Lühning „als eine der profiliertesten und erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands, die seit mehreren Jahren erfolgreich die musikalischen Welten von Jazz und Pop vereint“.

Inga Lühning tourte als festes Mitglied der Nu Jazz Band durch Europa und Asien, war als Backgroundsängerin mit den Fantastischen Vier und Marla Glen unterwegs und ist eine international gefragte Sängerin für Studioproduktionen. So ist sie zu hören auf dem letzten Album von Roger Cicero und auf den Platten von Tom Gäbel. Begleitet wird sie in Wegberg vom Trio Indigo – Martin Scholz am Piano, Michael Kehraus am Kontrabass sowie André Spajic am Schlagzeug. Karten zum Preis von 13 Euro gibt es in der Buchhandlung Kirch, im Reisebüro Scholz, im Café Samocca der Wegberger Mühle und im Bürgerservice des Rathauses.