Erkelenz - In den Ferien wird Erkelenz zum Freizeitparadies

Erkelenz. Viele Helfer haben in den vergangenen Monaten intensiv geplant und vorbereitet. Ihre Ideen und ihr Einsatz sorgen dafür, dass vom 16. Juli bis 28. August wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche in Erkelenz angeboten werden kann.

Infos im Programmheft oder im Internet Die Programmhefte werden über die Schulen an die Kinder und Jugendlichen verteilt. Zusätzlich sind weitere Exemplare im Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales, im Bürgerbüro, in der Stadtbücherei und in den Jugendzentren erhältlich. Ebenso kann das Programm auf der Internetseite der Stadt Erkelenz eingesehen und heruntergeladen werden. Für Auskünfte zum Gesamtprogramm steht Stadtjugendpfleger Markus Wilmer unter Telefon 02431/85327 zur Verfügung.

Das Programm wurde von der Stadt Erkelenz in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Kinder- und Jugendzentrum Cirkel, dem Evangelischen Jugendzentrum ZaK und dem Katholischen Kinder- und Jugendzentrum Katho erstellt. Auch in diesem Jahr bieten die Stadt und die drei Jugendzentren ihr Sommerferienprogramm inklusiv an. Ziel ist es, sämtliche Programmpunkte grundsätzlich offen für alle anzubieten. Das heißt unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialer oder ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, körperlicher, geistiger oder seelischer Verfassung und Religion.

So haben alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam zu verbringen. Um eine gründliche Vorbereitung und individuelle Betreuung zu gewährleisten, werden die Eltern bei der Anmeldung um genaue Informationen über die Art und den Grad der Behinderung gebeten. Bei Fragen oder Unklarheiten geben die jeweiligen Anbieter der einzelnen Programmpunkte gerne Auskunft. Bildungsgutscheine können für die Teilnahmebeiträge eingelöst werden.

Eröffnet werden die Ferienspiele schon traditionell mit der Feuerwehraktion am letzten Schultag am Freitag, 13. Juli, von 14 bis 16 Uhr an der Feuerwache. In den beiden ersten Wochen der Sommerferien werden durch die Stadt Erkelenz überwiegend Workshops im kreativen, spielerischen, gestalterischen und sportlichen Bereich angeboten. Darüber hinaus gibt es einen Tagesausflug zum Freizeitpark Ketteler Hof in Haltern am See am 18. Juli. Ein Klassiker ist seit Jahren der große Kinder- und Jugendflohmarkt rund um das Alte Rathaus. Dieser findet am Mittwoch, 25. Juli, von 12 bis 16 Uhr statt. Am Freitag, 27. Juli, von 19 bis 21 Uhr heißt es Lagerfeuer und Stockbrot backen im Baumschulpark Mennekrath.

„Zauber und Spuk“

Die dritte Ferienwoche wird als themenzentrierte Aktionswoche auf dem Gelände von Haus Hohenbusch durchgeführt. In diesem Jahr zeigt sich das ehemalige Kloster von seiner zauberhaften, aber auch mysteriösen und gruseligen Seite. Unter dem Motto „Zauber-Spuk auf Hohenbusch“ können 120 Kinder eine aufregende Woche verbringen. Zwei der acht Gruppen mit jeweils 15 Kindern werden integrativ angeboten. Hier haben jeweils bis zu fünf Kinder mit Behinderung die Möglichkeit, am abwechslungsreichen Programm teilzunehmen.

Einige Aktionen der Stadt sind auf bestimmte Altersgruppen begrenzt, ansonsten ist die Teilnahme grundsätzlich für Kinder ab dem ersten Schuljahr möglich. Das bedeutet, dass die Kinder schon im ersten Schuljahr sein müssen, also nach den Ferien in die zweite Klasse gehen. Nach oben besteht keine Altersbegrenzung: Viele Aktivitäten sind auch für ältere Kinder und Jugendliche interessant. So werden zum Beispiel eine Tagesfahrt zum Movie Park in Bottrop-Kirchhellen, ein Ausflug zum Kletterwald Aachen und ein Wasserskikurs am Amici Beach am Effelder Waldsee speziell für Kinder ab zwölf Jahre angeboten.

Schreibwerkstatt im Haus Spiess

Im Rahmen des landesweiten Förderprogramms Kulturrucksack NRW gibt es vom 13. bis 17. August täglich in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Haus Spiess eine kreative Schreibwerkstatt für 20 Interessierte. Angesprochen sind zehn- bis 14-jährige Kinder, die sich gerne Abenteuergeschichten ausdenken und diese dann zu Papier bringen möchten. Wer es ausprobieren möchte, kann sich auch an einem Foto-Roman oder an einem kurzen Hörspiel versuchen. Die passende Unterstützung bei der Ideenfindung, beim Recherchieren, beim Aufbau der Geschichte und beim Schreiben bekommen die Kinder von vier erfahrenen Profis.

Kurt Lehmkuhl und Helmut Wichlatz sind Krimiautoren aus Erkelenz. Andrea Rings aus Mönchengladbach ist Jugendbuchautorin und René Wagner aus Erkelenz ist bekannter Hörbuchsprecher. Die Abschlusslesung, bei der alle Kinder ihre Abenteuergeschichte vortragen dürfen, findet am 17. August um 17 Uhr in der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbücherei statt. Die Teilnahme an der Projektwoche ist kostenfrei.

Für die meisten Aktionen ist eine Anmeldung erforderlich. Das Anmeldeverfahren beginnt mit einem Anmeldetag am Samstag, 30. Juni, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr in der Leonhardskapelle an der Gasthausstraße. Am ersten Anmeldetag kommt es erfahrungsgemäß zu einer langen Warteschlange vor dem Eingang der Leonhardskapelle. Aus diesem Grund werden kurz vor Beginn der Anmeldung nummerierte Hinweiszettel herausgegeben. In der Reihenfolge der ausgegebenen Nummern erfolgt dann ab 11 Uhr das Anmeldeverfahren.

Anmeldung nur persönlich

Die Anmeldebögen müssen von Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. Jeder Erziehungsberechtigte kann nur seine eigenen Kinder anmelden. Anmeldungen durch andere Personen sind nur mit Vollmacht der Erziehungsberechtigten möglich und können pro Person nur für ein Kind, beziehungsweise für Geschwisterkinder berücksichtigt werden.

Bei der Anmeldung müssen die entsprechenden Angebote direkt bar bezahlt werden. Bei Kindern und Jugendlichen, die nicht im Postleitzahlengebiet 41 812 von Erkelenz wohnen, wird ein Aufschlag von 50 Prozent je Angebot erhoben.

Weitere Anmeldungen sind vom 2. bis 13. Juli montags bis freitags zwischen 7 und 12.30 Uhr sowie montags bis donnerstags von 13.30 bis 15 Uhr in den neuen Büroräumen am Johannismarkt 19 (EG) möglich. Am 6. Juli sind bedingt durch den Betriebsausflug keine Anmeldungen möglich.

Programme der Jugendzentren

Evangelisches Kinder- und Jugendzentrum Cirkel in Gerderath: Im Cirkel in Gerderath gibt es in den ersten beiden Sommerferienwochen ein zweiwöchiges Komplett-Programm unter dem Motto „Fair geht vor“. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren beschäftigen sich in den zwei Wochen auf spannende Art und Wiese mit dem Thema Nachhaltigkeit. Sei es beim Kochen, bei verschiedenen Ausflügen oder beim Basteln und Spielen. Die Kosten für das All-Inklusiv-Programm betragen 35 Euro.

Am Mittwoch, 1. August, gibt es einen Tagesausflug zum Nabu-Gelände in Wildenrath. Hier können die teilnehmenden Kinder frisches Gemüse und Kräuter ernten und daraus eine leckere Mahlzeit zaubern. Der Ausflug ist kostenlos. Eine Anmeldung ist allerdings erforderlich. Vom 20. bis 28. August bietet der Cirkel ein offenes Programm mit Billard, Kicker, Kegeln und Co. für Kinder und Jugendliche an. Die Anmeldung im Cirkel beginnt am 25. Juni und ist dort bei Mona Bobrow täglich außer mittwochs von 14.30 bis 19.30 möglich.

Evangelisches Jugendzentrum ZaK: Das ZaK bietet in den letzten beiden Sommerferienwochen ein offenes Programm mit vielen unterschiedlichen Spielmöglichkeiten an. Bewährte Aktionen, wie das ZaK-mobil im Oerather Mühlenfeld am Donnerstagnachmittag gehören genauso zum Programm wie das Pizzabacken und das Grillen und Stockbrotbacken am Freitagabend. Im offenen Programm stehen Kicker, Billard, das großzügige Außengelände und der Computerraum zur Verfügung.

Am 15. August geht es von 9 bis 19 Uhr ins Phantasialand nach Brühl. Für 25 Euro gibt es für Kinder ab zehn Jahre einen aufregenden Tag im Freizeitpark.

Zoo-Fans ab acht Jahre kommen am 22. August voll auf ihre Kosten. Das ZaK bietet zum Preis von 12 Euro eine Tagesfahrt zur Zoom Erlebniswelt nach Gelsenkirchen an.

Anmeldungen für die Tagesfahrten sind ab 18. Juni täglich ab 16.30 Uhr im ZaK an der Mühlenstraße 4 bis 8 möglich.

Katholisches Kinder- und Jugendzentrum Katho: In der ersten Ferienwoche vom 16. bis 20. Juli bietet das Katho im Rahmen des landesweiten Förderprogramms Kulturrucksack NRW einen Graffiti-Workshop an. Unter fachkundiger Anleitung des Graffitikünstlers Sören Walluga werden Spanplatten besprüht. Zehn Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahre können an den drei Tagen in der Zeit von 15 bis 18 Uhr ganz legal die Sprühdose schwingen. Sie brauchen dafür keinerlei Vorkenntnisse.

Der Spaß und das Ausprobieren stehen im Vordergrund. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Workshop soll im Außengelände des Katho stattfinden. Dazu ist trockenes Wetter eine Voraussetzung. Bei Regenwetter gibt es einen Ersatztermin in der dritten Ferienwoche vom 30. Juli bis 1. August.

Ebenfalls im Rahmen des Kulturrucksacks bietet das Katho vom 6. bis 10. August einen Acrylmalkurs unter dem Motto „Urlaub, Strand und Meer“ an. Die Malutensilien und Keilrahmen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Anmeldungen für die beiden Projektwochen nimmt Christina Meyers am 29. und 30. Juni und vom 3. bis 13. Juli zwischen 16 und 19 Uhr im Katho entgegen. Auch Kinder, die bei dem zweitägigen Mosaik-Workshop am 23. und 24. Juli teilnehmen wollen, müssen schriftlich angemeldet werden. Hierbei werden die Kinder ein buntes Windlicht basteln.

In der zweiten und dritten Ferienwoche gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit vielen unterschiedlichen Aktionen (Spielen, Kochen, Backen, Basteln) sowohl für jüngere Kinder, als auch für Jugendliche. Alle Angebote sind kostenlos, teilweise ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich. 25. Juli, 15 – 20 Uhr: Jugendtreff mit Würstchen, Baguette und Salat. 26. Juli, 15 – 18 Uhr: Einhorn Eisbecher. 27. Juli, 16 – 19 Uhr: Flamingo auf Keilrahmen. 2. August, 15 – 18 Uhr: Korken-Bienchen-Schlüsselanhänger. 3. August, 16 – 19 Uhr: Einhorn Blumentopf. 9. August, 15 – 18 Uhr: Sommer Fensterbilder. 10. August, 16 – 19 Uhr: Flamingo Windlicht. 28. August, 15 – 18 Uhr: Flamingo Becher mit süßer Überraschung.