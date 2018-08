Wassenberg-Birgelen - Im Festzelt gibt es eine Überraschung für die Gäste

Wassenberg-Birgelen. Die St.-Lambertus-Schützenbruderschaft Birgelen feiert von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. September, ihre Herbstkirmes.

Der Freitag beginnt um 18.30 Uhr mit dem Antreten an der Gaststätte Wolf-Schopphoven, um 19 Uhr folgt der Abmarsch des Klompenzuges zur Spaß-Parade. Im Anschluss findet ab 20 Uhr der Klompenball für jedermann statt. Die schönsten Klompen werden prämiert, und es gibt eine Überraschungen für die Gäste im Festzelt. Für die richtige Stimmung sorgt die Partyband Good Vibes.

Weiter geht es am Samstag um 14.30 Uhr mit dem Seniorennachmittag im Festzelt mit der Klompenprämierung anlässlich des Klompenschmück-Wettbewerbes der KGS-Schulkinder. Um 18.30 Uhr ist das Antreten an der Gaststätte Rosenhof. Um 19 Uhr folgt das Abholen des Königspaares, des Prinzen und des Schülerprinzen samt Gefolge am Königshaus mit anschließendem Festzug. Um 20.30 Uhr startet der Herbst-Zauber-Ball. Erneut spielt die Partyband Good Vibes auf.

Am Sonntag ist um 8.50 Uhr Antreten an der Kirche. Dort wird der Pfarrer abgeholt. Um 9 Uhr beginnt dann der Gottesdienst am Lambertus-Kapellchen. Um 10.30 Uhr ist ein zünftiger musikalischer Frühschoppen mit dem Vogelschuss König der Könige im Festzelt. Der Eintritt ist frei.

Ehrengäste werden abgeholt

Um 15 Uhr ist Antreten an der Gaststätte Wolf-Schopphoven, um 15.20 Uhr werden die Ehrengäste am Pfarrhaus abgeholt, rund zehn Minuten später, um 15.30 Uhr wird das Königspaar am Königshaus abgeholt sowie die Prinzen und Schülerprinzen samt Gefolge einschließlich der Kindermajestäten.

Anschließend ist der Festzug und die Parade. Um 17 Uhr startet der Königsvogelschuss auf dem Festzelt, gegen 18.30 Uhr werden die neuen Birgelener Majestäten präsentiert. Anschließend ist die After-Vogel-Party – wieder mit der Partyband Good Vibes. Auch hier ist der Eintritt frei.