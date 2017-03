„Hückelhoven singt“: Gospelmusik aus 120 Kehlen

Hückelhoven. Drei deutsche Gospelgrößen kommen Mitte Mai nach Hückelhoven – und zwar nicht nur für ein Konzert sondern vor allem für einen Gesangs-Workshop, an dem Interessierte teilnehmen können.

Das Wochenende vom 19. bis 21. Mai steht unter dem Titel „Hückelhoven singt“. Es ist bereits der vierte Gospelworkshop. Dabei proben die Teilnehmer nicht nur gemeinsam ausgiebig, sondern stehen am Sonntag auch noch zum krönenden Abschluss zusammen auf der Bühne und performen in der Aula Hückelhoven vor Publikum.

Die Dozenten

Das Wochenende wird vom Kulturamt der Stadt Hückelhoven und Professor Hubert Minkenberg organisiert. Er ist gleichzeitig einer der drei Workshop-Leiter. Der Pianist, Saxofonist, Chorleiter und Sänger war unter anderem jahrelang als Musiker für Künstler wie Eros Ramazotti auf Tour. Daneben war der 61-jährige Hückelhovener auch mit seiner eigenen Band in der Republik unterwegs. Er ist Preisträger des WDR Wettbewerbs Stadtmusik 1982, des WDR Jazzpreises 2011, sowie internationaler Chorwettbewerbe.

Wie Minkenberg war auch Angelika Rehaag 2011 schon für den Gospelworkshop in Hückelhoven. Sie leitet in diesem Jahr wieder einen Teil des Wochenendes. Rehaag ist seit 1993 Chorleiterin von Gospelchören in Krefeld, Düsseldorf, Bonn, Meerbusch und Köln. Im Jahr 1997 gründete sie das „Krefelder Gospel Musik Festival“, zwei Jahre später die „gospel academy krefeld“. Als Workshop- und Seminarleiterin für ‚contemporary black gospel music‘ ist sie im In- und benachbarten Ausland unterwegs.

Komplettiert wird die Dozentenriege durch den Rommerskirchener Wolfgang Zerbin. Er absolvierte sein Musikstudium an der Wiesbadener Musik-Akademie. Heute ist der Popularmusiker tätig als Produzent, Arrangeur, Komponist und Pianist. In den Bereichen Vokal- (Solo-), Instrumental-, Chor- und Kinder-Popmusik hat er schon an einer Vielzahl unterschiedlichster CD-Produktionen mitgewirkt.

Knapp 120 Sänger können an dem Gospelworkshop teilnehmen. Geprobt wird als Chor aber auch in kleineren Gruppen. In der Teilnahmegebühr von 80 Euro (Schüler, Studenten und Rentner zahlen 60 Euro) sind alle Kosten inklusive aller Mahlzeiten für die drei Tage inbegriffen.

Infos und Anmeldemöglichkeiten

Weitere Infos gibt es auf der Internetseite www.hueckelhoven-singt.eu. Einen Flyer mit entsprechender Anmeldemöglichkeit finden Interessierte auf www.hueckelhoven.de. Des Weiteren liegen Flyer im Stadtbüro im Rathaus Hückelhovens aus. Die Anmeldungen können entweder per E-Mail an info@hueckelhoven.de oder per Post verschickt werden. Die Postanschrift für Anmeldungen lautet: Stadt Hückelhoven, Kulturamt, Postfach 1360, 41825 Hückelhoven.