Hückelhoven - „Hückelhoven karibisch“ mit Urlaubsstimmung

Hückelhoven. Nach der Premiere im vergangenen Jahr, findet auch in diesen Sommerferien wieder „Hückelhoven karibisch“ statt.

„Das Event verwandelt den Rathausplatz für drei Tage in ein karibisches Urlaubsparadies“, teilte die Stadt Hückelhoven mit.

Am Wochenende 3. bis 5. August soll in der Hückelhovener Innenstadt eine Oase zum Entspannen geschaffen werden. „Für alle Daheimgebliebenen die Gelegenheit das Urlaubsfeeling vor der eigenen Haustüre zu erleben“, so die Stadt Hückelhoven. Neben einem großen Sandbereich am Rathaus werden internationale und karibische Köstlichkeiten aufgetischt. Ein Bühnenprogramm mit Live-Musik sorgt für Stimmung. Auch für die Kleinsten wird mit unterschiedlichen Aktionen einiges geboten.

„Hückelhoven karibisch“ ist geöffnet: Freitag, 3. August, von 16 bis 24 Uhr; Samstag, 4. August, von 12 bis 24 Uhr und Sonntag, 5. August, von 13 bis 18 Uhr.