Erkelenz-Holzweiler.

Wenn der Wind von Südwest weht, stinkt es einigen Bürgern in Holzweiler gehörig. Den Grund dafür findet man am Ortsausgang an der Kofferer Straße. Dort hat das Kempener Entsorgungsunternehmen Schönmackers einen Standort für die Sammlung und Sortierung von Schadstoffen.