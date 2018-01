Heinsberg-Karken - Hohe Ehren für verdiente Mitglieder der St.-Severini-Schützenbruderschaft

Heinsberg-Karken. Vertreter von Diözesan- und Bezirksvorstand hatten im Rahmen der diesjährigen Generalversammlung St. Severini zahlreiche hohe Ehrungen mitgebracht, die sie verdienten Schützenbrüdern und -schwestern zusammen mit Brudermeister Ralf Windelen und dessen Stellvertreter Robert Rademacher überreichten.

So ging das Silberne Verdienstkreuz an Franz Jennissen, Hans Hermann Küppers, Michael Tillmans, Dirk Winkler und Stephan Helmgens. Über den Hohen Bruderschaftsorden freute sich Frank Florax, und mit dem Schulterband zum St.-Sebastianus-Ehrenkreuz überraschten die Vertreter des Schützenwesens Georg Florax. Er ist Kaiser der Bruderschaft und war 15 Jahre lang deren Brudermeister.

In den Reihen der Jungschützen freuten sich Melissa Kirbach und Bente Königs zudem über den Jugendverdienstorden in Bronze. Das Ehrenkreuz des Sports in Bronze ging zudem an Norbert Cox, Lukas Heinrichs und Julia Königs.

Geehrt wurden zudem Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit zur Bruderschaft: Reiner Smeets, David Backes und Josef Jennißen für 25 Jahre, Bernd Tillmanns und Heinz-Peter Caron für 40 Jahre, Horst Himmels, Hubert Botterweck, Leo Louis und Heinz-Peter Scherrers für 50 Jahre, Hubert Reiners für 60 Jahre und Mathias Heffels sogar für 70 Jahre.

„Dass das Schützenwesen hier in Karken einen hervorragenden Stellenwert hat und tatsächlich gelebt wird, zeigt die große Zahl der Teilnehmer an dieser Versammlung“, freute sich der stellvertretende Diözesanbundesmeister Hermann-Josef Kremer.