Erkelenz-Lövenich - Hofkirche einen ganzen Tag lang zur Besichtigung geöffnet

Erkelenz-Lövenich. „Geschichte zum Anfassen“, dafür steht der Tag des offenen Denkmals, der jedes Jahr am zweiten Sonntag im September bundesweit stattfindet. Denkmalgeschützte Gebäude können einen ganzen Tag lang besichtigt werden. An der Hofkirche in Lövenich, Hauptstraße 87, kann man das am Sonntag, 9. September, ab 11.15 Uhr tun.

Lutz Dittmar und Gerd Peerlings führen durch die Kirche, das Hofkirchenensemble und die Geschichte. In einer Ausstellung werden Dokumente aus dem 17. Jahrhundert und Fotos aus den letzten Jahrzehnten gezeigt. Architektur- und Geschichtsliebhaber, Interessierte aus der Region und Neugierige von weiter her kommen beim Streifzug durch die Vergangenheit auf ihre Kosten und können an diesem Tag erleben, welche Bedeutung die Hofkirche heute immer noch hat.

Das Programm sieht so aus: 10 Uhr Gottesdienst, anschließend Führung und Vortrag über die Hofkirche, danach Kurz-Führungen nach Bedarf. Von 14.30 bis 16.55 Uhr ist das Hofkirchen-Café geöffnet. Um 16.55 Uhr gibt es den Abendsegen.