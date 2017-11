Hör-Theater lädt zu „Romeo und Julia“ in leichter Sprache im Inclusio

Erkelenz. Am Sonntag, 3. Dezember, ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung. An diesem Tag wird im Erkelenzer Bistro Inclusio der Lebenshilfe Heinsberg die Mutter aller Liebesgeschichten aufgeführt: Romeo und Julia. Präsentiert wird die Geschichte als Hör-Theater in leichter Sprache.

Die Lesung „Ganz einfach: Romeo & Julia“ orientiert sich an der Textversion von Marianne Höhle. Leichte Sprache orientiert sich an einem Sprachniveau, dem auch Grundschüler, Immigranten oder Menschen mit Behinderung folgen können.

Die Lebenshilfe Heinsberg ist seit einigen Jahren im Bereich der Leichten Sprache aktiv und bietet Kurse im Rahmen von „Lesen einmal anders“ (LEA) an. In Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe führt der Schriftsteller Helmut Wichlatz seit einigen Jahren Lesezirkel für Menschen mit und ohne Behinderung durch, in denen gemeinsam Geschichten gelesen werden.

Diese finden wöchentlich und im Wechsel im Bistro Inclusio in Erkelenz und im Museumscafé Samocca in Heinsberg statt. Hier entstand die Idee des inklusiven Hör-Theaters. „Die Idee eines Hör-Theaters an sich ist nicht neu“, so Helmut Wichlatz, „bekannt sind die inszenierten Lesungen etwa der Hörbuch-Krimis der ,Drei Fragezeichen‘. Dabei wird eben nicht nur vorgelesen, sondern die Rolle auch ein Stück weit gelebt und akustisch inszeniert.“

Unterstützt wird Helmut Wichlatz vom Erkelenzer Krimiautor Kurt Lehmkuhl, von der Jugendbuchautorin Andrea Rings aus Mönchengladbach, dem Hörbuchsprecher und Journalist René Wagner sowie den beiden Lebenshilfe-Mitarbeiterinnen Carolin Gerhard und Ulrike Horn. Die Lesung am Sonntag, 3. Dezember, beginnt um 15 Uhr im Bistro Inclusio (Südpromenade 3).

Karten gibt es in den Erkelenzer Buchhandlungen Wild und Viehausen. Anmelden kann man sich auch im Inclusio unter Telefon 02431/8055955.