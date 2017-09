Hobbykünstler stellen wieder in Holzweiler aus

Erkelenz-Holzweiler. Auch in diesem Jahr veranstaltet die Dorfgemeinschaft Holzweiler die inzwischen schon zu einem festen Bestandteil im Holzweiler Veranstaltungszyklus gewordene „Holzweiler Hobbykünstler-Ausstellung“ am Sonntag, 8. Oktober, 11 bis 17 Uhr, im Pfarrheim St. Marien. Diese Ausstellung erfreut sich inzwischen einer immer größeren Beliebtheit.

So sind neben den Künstlern aus Holzweiler und den umliegenden Orten Teilnehmer aus dem ganzen Kreisgebiet Heinsberg, aus Mönchengladbach und Aldenhoven vertreten. Die Besucher können sich nach Veranstalterangaben „auf eine hervorragend bestückte Ausstellung freuen, die vor allem ein weites Spektrum der Hobbykunst beleuchtet“. Stärkung bietet eine reichhaltige Cafeteria.

Auch das „Heimatfenster Holzweiler“ ist an diesem Sonntag in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in der ehemaligen Schule in Holzweiler für alle zugänglich.