Waldfeucht.

Zuerst legt Lisa Berens den Draht rund um das Einmachglas mit den Pfirsichen genau da, wo sich unter dem Glasdeckel der rote Gummiring befindet. Danach dreht sie hinter dem Holzgriff an der Schraube, die den Draht immer weiter zusammenzieht, bis sich der Glasdeckel löst. So einen in seiner Zeit hochmodernen Einmachglasöffner haben die jungen Besucher noch nicht gesehen.