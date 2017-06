Erkelenz.

„Reparieren statt wegwerfen“ lautet das Motto des ersten Repair-Cafés in Erkelenz. Eröffnet wurde es in den Räumen der Jugendkirche „jACk“ am Johannismarkt. Dort soll nun zuerst einmal pro Monat bei Bedarf repariert werden, was man sonst wegwerfen würde.