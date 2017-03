„Hier geht es um uns!“: Infos für Senioren

Hückelhoven. „Hier geht es um uns!“ Dieser Ausruf bildet das Motto einer neuen Veranstaltungsreihe im Pflegeheim der Lambertus gGmbH, die sich an Senioren richtet.

Es handelt sich um fünf Informationsnachmittage zu ganz unterschiedlichen Themen als Gemeinschaftsangebot des Caritasverbandes für die Region Heinsberg in Kooperation mit der Lambertus gGmbH. Ziel ist, den Menschen – insbesondere Senioren – Informationen an die Hand zu geben und gleichzeitig die Einrichtungen für die Öffentlichkeit zu öffnen.

Die Veranstaltungsreihe soll auf der einen Seite informieren und auf der anderen Seite auch auf Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für Senioren aufmerksam machen. Auftakt der Informationsveranstaltungen ist am Mittwoch, 15. März, um 15 Uhr mit dem Thema „Wie finanziert man Pflege?“. Es folgt am 19. April die Veranstaltung „Verreisen trotz Pflegebedarf – wie geht das?“.

Am 17. Mai können sich die Teilnehmer auf einen Bildervortrag „Lourdes – eine Seniorenreise“ freuen. Das Thema am 21. Juni heißt „Wenn im Alter das Haus zu groß wird“. Am Abschluss der Veranstaltungsreihe steht der Vortrag „Gut hören – Nutzen und praktische Handhabung von Hörgeräten“ am 19. Juli.

Alle Veranstaltungen finden mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr im Pflegeheim der Lambertus gGmbH, Dinstühlerstraße 33 in Hückelhoven, statt. Infos gibt es unter der Telefonnummer 02433/8360. Die Teilnahme ist kostenlos.