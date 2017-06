Heulager brennt: Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Breberen

Breberen.

In den frühen Morgenstunden kam es zu einem Hallenbrand am Kollweider Hof in Breberen. Gegen 2.30 Uhr wurde die Feuerwehr Gangelt alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ein Heulager in einer offenen Halle brannte. Die Brandursache ist noch unklar. Das Feuer konnte am frühen Morgen gelöscht werden.