60.000 Taler, sieben Gärten und ein Wohnhaus

Die testamentarische Stiftung umfasste neben 60.000 Talern „zur Unterstützung nicht begüterter namentlich der arbeitenden Klasse und der Dienstboten in Krankheitsfällen und in hülflosem Alter, sowie zur Erziehung verwaister Kinder“ auch sieben Gärten am Zehntkamp und ein in Oestrich gelegenes Wohnhaus mit Garten und Stallungen.

Zur Zeit der Währungsumstellung von Mark auf Euro wies die Stiftung mit rund 750 Mitarbeitern einen Umsatz von damals 59 Millionen DM auf. Im vergangenen Jahr waren es rund 80 Millionen Euro bei über 1100 Mitarbeitern.