Helfer sind 9216 Stunden für das DRK da

Heinsberg-Kirchhoven.

Zu einem Neujahrsempfang lud die Rotkreuz-Gemeinschaft Heinsberg jetzt alle Helfer und ihre Begleitungen in die DRK-Unterkunft in Heinsberg-Kirchhoven ein. Zu Beginn bedankte sich Gemeinschaftsleiter Stefan Schlebusch bei den vielen Helfern, die auch im vergangenen Jahr wieder so einiges geleistet haben.