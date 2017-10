Heitere Melodien beim Männergesangsverein

Wassenberg. Das Forum der Betty-Reis-Europaschule wird am Samstag, 21. Oktober, zum Konzertsaal. Der Männergesangverein 1860 Wassenberg lädt herzlich ein zum Gemeinschaftskonzert. Mit beschwingten und heiteren Melodien wollen die Sänger des Männergesangvereins ihr Publikum begeistern. Hierzu wurde wochenlang eifrig geprobt und sich sogar noch um Verstärkung bemüht.

Die Vereinigten Männerchöre „Liederkranz Wegberg“ und die „Rather Dorfspatzen“ aus Rath-Anhoven unter Leitung von Helmut Misgaiski kommen dazu. So wird derzeit gemeinsam unter der Gesamtleitung von Wolfgang Beule noch am letzten Schliff der über 50 Stimmen gefeilt.

Mit den „schönsten Opernchören“ aus zum Beispiel Richard Wagners „Tannhäuser“ und dem „fliegenden Holländer“ kommen Chorsätze zur Aufführung, die in ihrer stimmgewaltigen Harmonie die Halle zum Beben bringen sollen, wie die Musiker ankündigen. Unter dem Motto „Meine Welt ist die Musik“ werden Melodien erklingen, die zu Herzen gehen.

„Eingestiegen wird in den ,Starlight-Express‘, der – ,Solang man Träume noch leben kann‘ – alle Frauen – ob blond, ob braun – mitnimmt, weil mit Musik alles besser geht“, stellen die Sänger in Aussicht. Das Gemeinschaftskonzert solle den Zuhörern einen stimmungsvollen und schönen Samstagabend bereiten. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Einlass ist um 19 Uhr. In der Pause werden Getränke angeboten.

Karten sind im Vorverkauf bei der „Media Ecke“, Graf-Gerhard-Straße, an der Abendkasse sowie bei allen Sängern der Chöre zum Preis von zehn Euro erhältlich.