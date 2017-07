Heinsberg.

Mit einer offiziellen Eröffnung auf dem Rathausplatz ging am Freitagabend für drei Tage das erste Heinsberger Weinfest an den Start. „Aus der Apfelstraße wird die Weinstraße“ lautete das Motto der kleinen Budenmeile mit Ess- und Trinkangeboten, die sich ab der Hochstraße über die Liecker Straße und dann hinein in die Apfelstraße bis zum Rathausplatz zog.