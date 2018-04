Heinsberg/Wassenberg/Erkelenz.

Rein sportlich gesehen hat das deutsche Tennis wieder echte Zugpferde: In der aktuellen ATP-Weltrangliste belegt Alexander Zverev Rang drei. Und Angelique Kerber feierte besonders im Jahr 2016 große Erfolge: Sie gewann die Australian Open und die US Open, erreichte das Finale in Wimbledon und holte die olympische Silbermedaille. Trotzdem gibt es in Deutschland keinen Tennis-Hype.