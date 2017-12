Noch kann für die Tafel gespendet werden

Wer die Tafel noch unterstützen will bei ihrer Spendensammlung zum Weihnachtsfest, hat dazu noch Gelegenheit bis Freitag, 15. Dezember. In der Tafel an der Erzbischof-Philipp-Straße 18 werden Spenden angenommen in der Zeit von 10 bis 12 und von 17 bis 19 Uhr, darüber hinaus, ebenfalls noch bis Freitag, 15. Dezember in der Praxis Andrej Janezic, Apfelstraße 45 bis 47, in der Dom-Apotheke, Rathausstraße 1 und in der Apotheke am Medizinzentrum, Stiftsstraße 21 sowie im WOF-Fitnessstudio, Industriestraße 12.