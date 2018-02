Heinsberg - Heinsberger Tafel: Dreigestirn wird mit Konserven aufgewogen

Heinsberg.

Nicht nur einen, sondern gleich zwei närrische Gottesdienste gibt es in dieser Karnevalssession in der Kreisstadt. Grund dafür ist die Ökumene im Dreigestirn, das die Narren hier regiert. Prinz Markus I. (Bruns) und Jungfrau Reni (René Mertens) sind katholische Priester in der Pfarrei St. Gangolf, Bauer Martin (Jordan) ist Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde.