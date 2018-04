Geplante Erlöse durch den Regiebetrieb

Der Rat der Stadt hatte am 3. Februar 2016 einstimmig beschlossen, die Grundstücksentwicklung in Form eines stadteigenen Regiebetriebes im städtischen Kernhaushalt wahrzunehmen. Die Verkaufserlöse in 2017 beliefen sich auf 191 035 Euro, hatte Heinsbergs Bürgermeister Wolfgang Dieder im Januar festgestellt. Die genauen Erträge würden noch ermittelt. Im Jahr 2018 seien Verkaufserlöse durch den städtischen Regiebetrieb in Höhe von 454 860 Euro geplant.