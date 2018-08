Heinsberg - Heinsberger Schützen: Standarte bleibt irgendwie „in der Familie“

Heinsberg.

Wenn Heinsbergs Bürgermeister Wolfgang Dieder nach dem Bundesfest der Schützen 2017 in Heinsberg beim diesjährigen Bundesfest in Xanten die Standarte an seinen Kollegen weitergibt, wird das ein bisher einmaliges Ereignis in der deutschen Schützengeschichte sein. Xantens Bürgermeister Thomas Görtz ist nämlich auch ein Heinsberger.