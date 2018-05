Heinsberg.

Mit vielfältigen Aktivitäten hat sich die Heinsberger Realschule auch in diesem Jahr am internationalen Projekttag der Unesco-Projektschulen beteiligt. „Brennpunkt Zukunft: Agenda 2030“ war der Tag dieses Mal überschrieben. „Das war uns etwas zu sperrig“, so Lehrer Uwe Zander, der Unesco-Beauftragte der Schule. So lautete das Motto hier: „Unsere Zukunft in Deinen Händen – 17 Ziele, die unsere Welt verändern“.