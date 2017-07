Heinsberger Krankenhaus mit Hygiene-Siegel ausgezeichnet

Heinsberg. Infektionsschutz und Patientensicherheit sind von großer Bedeutung – das kann das Städtische Krankenhaus Heinsberg jetzt blau auf weiß und gerahmt belegen: Ende Juni erhielt es das dritte Krankenhaussiegel der Stiftung euPrevent.

Die Stiftung unterstützt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Fachleuten und Einrichtungen, die sich für den Erhalt, die Verbesserung beziehungsweise die Wiederherstellung der Volksgesundheit innerhalb der Euregio Maas-Rhein einsetzen. Um das Siegel zu erlangen, musste sich jedes der teilnehmenden Krankenhäuser aus der Region einer Prüfung durch Experten unterziehen.

Zu den zehn untersuchten Elementen gehörten ganz praktische Aspekte, wie die Einhaltung von Reinigungs- und Desinfektionsplänen auf den Stationen oder die Handhygiene für Personal, Patienten und Besucher, aber auch die Beteiligung an Netzwerken zum Erfahrungs- und Wissensaustausch, die regelmäßige Schulung und Fortbildung von Ärzten und Pflegepersonal und der kontrollierte Einsatz von Antibiotika.

In allen Bereichen konnte das Krankenhaus Heinsberg Bestnoten erzielen und das sehr gute Ergebnis der letzten Prüfung von vor drei Jahren steigern. Davon zeigte sich Dr. Volker Schneiders, der als Leiter des Gesundheitsamtes Daun das Projekt seit Jahren begleitet, sichtlich beeindruckt. Er ist einer der Experten, die die Einhaltung der Vorgaben und die Umsetzung in den Krankenhäusern prüfen und entscheiden, ob das Haus das begehrte Siegel erhält.

Das Siegel geht in diesem Jahr in die dritte Stufe. Die Anforderungen werden dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Forschung angepasst, es ist jeweils drei Jahre gültig.

„Verbesserung der Lebensqualität für die Menschen in der Euregio, das ist es, was wir wollen“, machte Dr. Karl-Heinz Feldhoff deutlich. Er ist Vorsitzender der Stiftung euPrevent und Leiter des Gesundheitsamtes des Kreises Heinsberg und lobte die Vertreter der Krankenhäuser, die an der Verleihungszeremonie in Aachen teilnahmen: „Alle von ihnen haben diese Qualitätsziele erfüllt, das ist eine ganz tolle Leistung!“

Das Siegel wurde an insgesamt 20 Krankenhäuser aus dem Landkreis Vulkaneifel, der Städteregion Aachen, den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg und den Niederlanden verliehen. Es soll signalisieren: Dort, wo das Siegel zu Hause ist, haben Hygiene und Infektionsschutz oberste Priorität.