Heinsberger Heimatverein spendet 2500 Euro für Martinszug

Heinsberg. Nach den Vereinigten Schützenbruderschaften hat nun auch der Heimatverein Heinsberger Lande mit seinem Vorsitzenden Helmut Coenen 2500 Euro für den Martinszug in der Heinsberger Innenstadt gespendet.

Das Geld soll ebenfalls als „Grundstock“ dienen, damit der Zug in diesem und in den kommenden vier Jahren stattfinden kann. Ortsvorsteher Siegfried Jansen freute sich sehr über diese Spende. So stünden jetzt pro Jahr 1000 Euro zur Verfügung, um den Zug durchführen zu können, erklärte er.

Unter Jansens „Federführung“ war eine Rettungsaktion für den Martinszug ins Leben gerufen worden, an der sich auch die beiden Kirchen, die Sonnenscheinschule und der Löschzug Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt haben. Der diesjährige Martinszug beginnt am Samstag, 11. November, um 16.45 Uhr an der Heinsberger Sonnenscheinschule.