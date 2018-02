Heinsberg-Karken.

Die aktuelle Erkältungs- und Grippewelle hatte auch Auswirkungen auf das inzwischen zwölfte Heinsberger Freundschaftsturnier im karnevalistischen Tanz. So waren dieses Mal nur 40 Teilnehmer am Start. Die Tanzmariechen, Tanzpaare und Garden maßen sich in neun unterschiedlichen Disziplinen.