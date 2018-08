Heinsberg.

Dezent und schlicht gekleidet, ganz in Schwarz, so kennt man Theo Krings, den Leiter der Jugendmusikschule Heinsberg, wenn er Konzerte im Rondell oder in der Stadthalle begleitet. Auch in Schwarz, allerdings im schicken Anzug mit weißem Hemd und Fliege, sahen ihn jetzt für zwei Wochen die Gäste des Kreuzfahrtschiffs MS Amadea, das seit zwei Jahren auch als ZDF-Traumschiff im Einsatz ist, allabendlich am Klavier in der Lounge.