Heinsberg - Heimatverein Heinsberg: Neuer Vorstand und frisches Programm

Heinsberg. Nachdem die Auflösung des Heimatvereins Heinsberger Lande im November vergangenen Jahres knapp verhindert werden konnte und ein ganz neuer Vorstand die Geschicke des Vereins übernommen hat, präsentiert der Verein jetzt seinen neuen Veranstaltungs- und Wanderplan für das laufende Jahr.

Die erste Veranstaltung mit Tradition, die sogenannte Glühweinwanderung rund um Heinsberg ist nicht nur für Vereinsmitglieder gedacht, sondern für alle, die sich für den Verein und sein neues Programm interessieren. Sie steht bereits für kommenden Samstag, 24. Februar auf dem Plan. Los geht‘s um 13 Uhr ab Marktplatz Innenstadt. Wanderführer ist Ehrenvorsitzender Helmut Coenen. Aufgrund der Neuorganisation des Vereins findet die Mitgliederversammlung erst am Freitag, 16. März, statt.

Am Samstag, 7. April, bietet der Heimatverein eine halbtägige Rundwanderung über neun Kilometer von Heimerzheim in den Waldville (Kottenforst) mit Wanderführer Hans-Peter Johnen. Das Broichtal bei Alsdorf steht am Samstag, 5. Mai, mit Anton Rongen im Wanderplan. In die europäische Kulturhauptstadt Leeuwarden im niederländischen Friesland führt eine Tagestour am Samstag 26. Mai unter Leitung von Geschäftsführer Heinz-Leo Heinrichs. Wieder mit Hans-Peter Johnen startet am Samstag, 2. Juni, die Tour zur Rundwanderung von Kerpen in der Eifel zum Dreimühlen-Wasserfall.

Vom 10. bis 15. Juni bietet der Verein eine Mehrtagesfahrt nach Neumünster in Schleswig-Holstein an. Von Jammelshofen zu Hohen Acht und nach Adenau führt Hans-Peter Johnen die Wanderfreunde am Samstag, 7. Juli. Eine Tagesfahrt Zur Burg Vianden steht am Samstag, 4. August, auf dem Programm, eine Rundwanderung im Naturreservat „De Hammert“ am Samstag, 8. September, und eine Rundwanderung von Simonskall auf dem Pfad des Gedenkens am Mittwoch, 3. Oktober, alle ebenfalls von Johnen geleitet. In der Hinsbecker Schweiz führt Irmtrud Penners am Samstag, 10. November. Die Fahrt zu einem Weihnachtsmarkt von Freitag, 30. November, bis Sonntag, 2. Dezember, beschließt das Programm der diesjährigen Fahrten.

Alle weiteren Informationen zu Zeiten und Anmeldemodalitäten enthält der Veranstaltungs- und Wanderplan, der auf der Internetseite des Heimatvereins zur Verfügung steht.