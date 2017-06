Heilige Messe auf dem Bleekplatz

Wassenberg-Ophoven. Das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“, den meisten eher bekannt unter dem Namen Fronleichnamsfest feiert die katholische Kirche am Donnerstag, 15. Juni. An diesem Tag bekennt die Kirche öffentlich ihren Glauben an die bleibende Gegenwart Jesu Christi in den verwandelten Gestalten von Brot und Wein und ruft den Segen Gottes auf die Schöpfung und alle Menschen herab.

Die Pfarrei St. Marien Wassenberg begeht das Fronleichnamsfest in diesem Jahr für alle sieben Gemeinden gemeinsam im Wallfahrtsort Ophoven. Das Fest beginnt mit einer festlichen heilige Messe um 9.30 Uhr auf dem Bleekplatz (Wiese vor der „Alten Schule“). Die heilige Messe wird von allen Chören der Pfarrei unter der Leitung von Heinz-Peter Küppers musikalisch mitgestaltet.

Nach dem Gottesdienst zieht die Fronleichnamsprozession mit dem Allerheiligsten durch folgende Straßen: Bleekplatz, Schützenstraße, Klein-Au-Straße, Altar I: Kapellchen an der Ecke, Am Ringofen, Agathastraße, Lindenstraße: Altar II, Marienstraße bis zur Kapelle Altar III, Prof-Esser-Straße, Feldstraße, Marienstraße, via Friedhof zum Kriegerdenkmal Schlussaltar. Die Nachbarschaft und Familien am Prozessionsweg werden gebeten, die Häuser zu beflaggen. Alle Pfarreimitglieder sind herzlich eingeladen. Wie in den vergangenen Jahren gibt es wieder eine Kinderprozession, zu der besonders die Kommunionkinder in ihrer Festkleidung eingeladen sind. Nach der Prozession gibt es für alle Kinder kühles Eis und für die Erwachsenen kühle Getränke.