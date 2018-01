Haushaltsreden geraten zur Generalabrechnung Von: Monika Baltes

Letzte Aktualisierung: 3. Januar 2018, 15:19 Uhr

Wegberg. Alle Fraktionen waren bereit, ihn mitzutragen, den „soliden Haushaltsplanentwurf für 2018“, der mit einem Minus von 1,9 Millionen Euro abschließt. Und alle bedankten sich wortreich bei Kämmerin Sonja Kühlen und ihrem Team für die hervorragende Arbeit. Alles in Butter also in der Stadt Wegberg in dieser letzten Ratssitzung für 2017?