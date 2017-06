Haushaltsloch verhindert: Umzug des Jugendamtes in Grundschule abgesagt Letzte Aktualisierung: 21. Juni 2017, 14:29 Uhr

Wegberg. Sparen hat durchaus seine Tücken. Davon können alle Gremien und der Rat der Stadt Wegberg ein langes Lied singen. Nachdem die geplanten Grundschulschließungen in Wegberg am Widerstand der Bevölkerung gescheitert waren, sollte nach Möglichkeiten gesucht werden, den von der Gemeindeprüfungsanstalt ermittelten „Raumüberhang“ in den Schulen anders zu nutzen – da war die Wegberger Politik sich einig.