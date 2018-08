Heinsberg-Oberbruch - Hausbrand in Heinsberg schnell unter Kontrolle

Heinsberg-Oberbruch.

Ein leerstehendes Haus ist in der Nacht zum Donnerstag in Flammen aufgegangen. Die Freiwillige Feuerwehr Heinsberg war um Mitternacht informiert worden und erschien kurz darauf mit einem großen Aufgebot an Kräften und Einsatzfahrzeugen auf der Karl-Arnold Straße in Heinsberg-Oberbruch.