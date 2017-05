„Luther-Baum“ wird Ende Mai gepflanzt

Am Sonntag, 28. Mai, wird im Rahmen einer bundesweiten Aktion anlässlich des Reformationsjahres ein „Luther-Baum“ auf Hohenbusch gepflanzt. Die Eiche wird um 14.30 Uhr im Rahmen einer offenen und ökumenischen Feier in die Erde gesetzt, um an das Wirken Luthers zu erinnern.