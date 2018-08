Hückelhoven - Hauptschule Hückelhoven erweckt den Wettkampfgeist

Hauptschule Hückelhoven erweckt den Wettkampfgeist Letzte Aktualisierung: 14. August 2018, 11:33 Uhr

Hückelhoven. An der Ganztageshauptschule Hückelhoven In der Schlee haben Sport- und Spieletage stattgefunden. Die Schüler konnten an 20 verschiedenen Spielstationen ihr Können und ihren Wettkampfgeist unter Beweis stellen.